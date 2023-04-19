ВС России предотвратили попытки украинской армии контратаковать штурмовые отряды в ДНР

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Вооружённые силы России предотвратили попытки украинской армии контратаковать штурмовые отряды в Донецкой Народной Республике, в том числе в Артёмовске (Бахмуте).
ВС России предотвратили попытки украинской армии контратаковать штурмовые отряды в ДНР
  • РИА Новости

Об этом информирует Министерство обороны России.

«В районах населённых пунктов Ступочки, Красное Донецкой Народной Республики, а также в северо-западной и центральной частях города Артёмовска пресечены попытки ВСУ контратаковать штурмовые отряды», — заявили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, Минобороны России проинформировало, что штурмовые отряды за сутки освободили от украинских войск три квартала в Артёмовске (Бахмуте) в Донецкой Народной Республике.

Также подразделения Воздушно-десантных войск России блокировали город Артёмовск с северной и южной окраин.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что украинские войска ведут «элементы контрнаступления» на четырёх направлениях в Донбассе.

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