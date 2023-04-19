В Минобороны Украины заявили об элементах контрнаступления на фронте
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«Наступление сегодня идёт на четырёх направлениях: это Бахмутское, Марьинское, Авдеевское и Лиманское, это контрнаступательные действия, это контрштурм. То, что сейчас происходит на фронте, — это элемент контрнаступления», — сказала Маляр в эфире телеканала «Рада». Её слова приводит РИА Новости.
The Washington Post ранее писала, что контрнаступление ВСУ, намеченное на весну, отложили из-за погоды и нехватки боеприпасов.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.