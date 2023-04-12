WP: намеченное на весну контрнаступление ВСУ отложили из-за погоды и нехватки боеприпасов

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Контрнаступление ВСУ, намеченное на весну, отложили из-за погоды и нехватки боеприпасов, сообщает The Washington Post.
WP: намеченное на весну контрнаступление ВСУ отложили из-за погоды и нехватки боеприпасов
  • AP

«Весеннее наступление было представлено как решающая возможность для Украины вернуть себе территорию... Но операция была отложена из-за погоды, медленных поставок оборудования и нехватки боеприпасов», — говорится в материале издания.

Эти условия, как отмечает автор, усилили опасения по поводу «тупиковой ситуации».

Кроме того, ситуация осложнилась из-за утечки секретных документов Пентагона, в которых содержалась информация о состоянии войск.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что контрнаступление ВСУ может начаться летом.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов усомнился в возможности наступления боевиков ВСУ в Запорожской области в ближайшие дни, так как в регионе ожидаются дожди, что затруднит украинцам их задачи.

Вместе с тем он добавил, что боевики продолжают накапливать силы, а российская сторона — готовиться к обороне.

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