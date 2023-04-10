Рогов усомнился в возможности наступления ВСУ в Запорожской области в ближайшие дни
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«Прогноз погоды говорит, что в ближайшие дни в Запорожской области будут дожди. Соответственно, наступать в такую погоду не совсем разумно — просто увязнешь в грязи», — рассказал он ТАСС.
Вместе с этим он добавил, что боевики продолжают накапливать силы, а российская сторона — готовиться к обороне.
Ранее Рогов заявлял, что возросшая активность украинских диверсантов на Запорожском направлении говорит о готовности ВСУ к контрнаступлению в регионе.