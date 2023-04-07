Рогов: высокая активность диверсантов говорит о близости наступления в Запорожской области

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Возросшая активность украинских диверсантов на Запорожском направлении говорит о готовности ВСУ к контрнаступлению в регионе.
Рогов: высокая активность диверсантов говорит о близости наступления в Запорожской области
  • РИА Новости

Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Мы чётко видим активизацию диверсионных групп в Васильевском и Пологовском районах Запорожской области. Это говорит о том, что наступление близко», — цитирует его ТАСС.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что западные страны намерены предпринять все действия, чтобы помочь Украине «отвоевать территории».

По его словам, «это включает в себя контрнаступление, которое, вероятно, начнётся в ближайшие недели».

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.

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