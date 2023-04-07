Госсекретарь США Блинкен заявил, что Киев может начать наступление в ближайшие недели

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен сообщил, что Вооружённые силы Украины могут начать наступление в зоне боевых действий в ближайшие недели.

Об этом глава американского внешнеполитического ведомства заявил в интервью медиагруппе Funke. Его слова приводит N-TV.

По его словам, решения о наступлении на новые регионы России, в том числе на Крым, должны приниматься украинской стороной. Блинкен утверждает, что на Украине действует «демократия». Госсекретарь добавил, что президент Украины Владимир Зеленский несёт ответственность за управление страной, но «также он должен быть открыт для воли украинцев».

Блинкен заявил, что западные страны намерены предпринять все действия, чтобы помочь Украине «отвоевать территории».

«Это включает в себя контрнаступление, которое, вероятно, начнётся в ближайшие недели», — заявил госсекретарь США.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявил, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.

В Кремле отмечали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

В начале октября 2022 года российский президент Владимир Путин утвердил ратификацию договоров и подписал федеральные конституционные законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.