Песков о заявлении Блинкена про наступление: такие высказывания учитываются военными в СВО
- РИА Новости
Песков предположил, что данные слова Блинкена — это заявление, которое является «предметом тщательного отслеживания наших военных».
По его словам, российские военные тщательно отслеживают всю соответствующую информацию, а также учитывают её во время планирования действий в рамках спецоперации.
Ранее Блинкен заявил, что западные страны намерены предпринять все действия, чтобы помочь Украине «отвоевать территории».
По его словам, «это включает в себя контрнаступление, которое, вероятно, начнётся в ближайшие недели».
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.