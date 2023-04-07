Песков о заявлении Блинкена про наступление: такие высказывания учитываются военными в СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского госсекретаря Энтони Блинкена о том, что Вооружённые силы Украины могут начать наступление в зоне боевых действий в ближайшие недели.

Песков предположил, что данные слова Блинкена — это заявление, которое является «предметом тщательного отслеживания наших военных».

По его словам, российские военные тщательно отслеживают всю соответствующую информацию, а также учитывают её во время планирования действий в рамках спецоперации.

Ранее Блинкен заявил, что западные страны намерены предпринять все действия, чтобы помочь Украине «отвоевать территории».

По его словам, «это включает в себя контрнаступление, которое, вероятно, начнётся в ближайшие недели».

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.