Премьер Украины Шмыгаль: контрнаступление ВСУ может начаться летом

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Контрнаступление армии Украины может начаться летом, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Мы не чувствуем давления со стороны наших друзей и партнёров в связи с началом наступления», — сказал Шмыгаль в интервью газете The Hill.

По его словам, союзники Украины понимают, что для наступления необходима стопроцентная готовность.

Как сообщает издание, Шмыгаль заявил о возможности начала контрнаступления этим летом.

Ранее командир одного из подразделений спецназа «Ахмат» с позывным Охотник заявил о готовности отразить возможное контрнаступление ВСУ на кременском участке фронта в Донбассе.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов усомнился в возможности наступления боевиков ВСУ в Запорожской области в ближайшие дни, так как в регионе ожидаются дожди, что затруднит украинцам их задачи.

Вместе с тем он добавил, что боевики продолжают накапливать силы, а российская сторона — готовиться к обороне.

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