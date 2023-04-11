Аксёнов заявил о готовности Крыма к возможному украинскому контрнаступлению

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Вооружённые силы России в Крыму готовы к украинскому контрнаступлению, заявил глава республики Сергей Аксёнов.
Аксёнов заявил о готовности Крыма к возможному украинскому контрнаступлению
  • РИА Новости

«По поводу украинского контрнаступления на Крым... Недооценивать противника нельзя, но совершенно точно можно сказать, что мы к этому готовы и никакой катастрофы не будет», — написал он в Telegram.

Аксёнов назвал правильным и обоснованным решение о строительстве оборонительных сооружений в Крыму и на подступах к полуострову.

Ранее командир одного из подразделений спецназа «Ахмат» с позывным Охотник заявил о готовности отразить возможное контрнаступление ВСУ на кременском участке фронта в Донбассе.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов усомнился в возможности наступления боевиков ВСУ в Запорожской области в ближайшие дни, так как в регионе ожидаются дожди, что затруднит украинцам их задачи.

Вместе с тем он добавил, что боевики продолжают накапливать силы, а российская сторона — готовиться к обороне.

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