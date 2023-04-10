Офицер спецназа «Ахмат» обещает отразить контрнаступление ВСУ на Кременском направлении

Командир одного из подразделений спецназа «Ахмат» с позывным Охотник заявил о готовности отразить возможное контрнаступление ВСУ на Кременском участке фронта в Донбассе.

«Пускай пробуют, мы готовы ко всему, «разберём» их, как и раньше «разбирали», для нас ничего нового нет», — заявил РИА Новости военный, комментируя заявления из США и Украины о грядущем нападении.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Луганской Народной Республике между Кременной и Белогоровкой уничтожена крупная группа украинской армии.

Он также заявил, что контрнаступление украинских военных формирований по всем пунктам сыграет на руку российским силам, которые сейчас занимают выгодные, укреплённые позиции.