Кадыров заявил об уничтожении крупной группы ВСУ между Кременной и Белогоровкой
Он отметил, что операция была проведена бойцами спецназа «Ахмат» и 4-й бригады 2-го армейского корпуса.
«В результате нашим бойцам удалось ликвидировать крупную группу противников, а часть взять в плен», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.
Ранее Кадыров заявил, что контрнаступление украинских военных формирований по всем пунктам сыграет на руку российским силам, которые сейчас занимают выгодные, укреплённые позиции.