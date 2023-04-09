Кадыров заявил об уничтожении крупной группы ВСУ между Кременной и Белогоровкой

В Луганской Народной Республике между Кременной и Белогоровкой уничтожена крупная группа украинской армии, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он отметил, что операция была проведена бойцами спецназа «Ахмат» и 4-й бригады 2-го армейского корпуса.

«В результате нашим бойцам удалось ликвидировать крупную группу противников, а часть взять в плен», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Ранее Кадыров заявил, что контрнаступление украинских военных формирований по всем пунктам сыграет на руку российским силам, которые сейчас занимают выгодные, укреплённые позиции.