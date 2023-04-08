Глава Чечни Кадыров уверен, что наступление ВСУ сыграет на руку российским военным

Чеченский лидер Рамзан Кадыров заявил, что контрнаступление украинских военных формирований по всем пунктам сыграет на руку российским силам, которые сейчас занимают выгодные, укреплённые позиции.

«Столько пустых обсуждений вокруг темы контрнаступления нацистских формирований Украины. Не понимаю, что все так переживают?.. Для удачного контрнаступления им нужны большие ресурсы, неизбежны потери нападающих», — написал он в Telegram.

Тактика боёв ВС России отшлифована, приёмы и манёвры противника угадываемы, отметил он.

При этом оборонная позиция войск позволяет использовать меньше ресурсов, сказал Кадыров.

Он добавил, что трофеи, образцы иностранной техники, «толпы пленных» станут «вишенкой на торте».

Как считает советник врио главы ДНР Ян Гагин, украинские военные понесут колоссальные потери в первые же часы контрнаступления. По его мнению, это будет звёздный час для ВКС России.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.