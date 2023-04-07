Советник Пушилина Гагин: ВСУ понесут колоссальные потери в первые же часы наступления
- AP
В эфире «России 1» Гагин отметил, что в подразделениях ВСУ будут находиться те военные, которые прошли подготовку в странах НАТО.
«Надо понимать, что враг достаточно силён, достаточно решительно настроен», — цитирует его РИА Новости.
При этом армия России готова к любым раскладам, уверен он.
«Наши ВКС будут готовы, и наши средства ПВО в том числе будут готовы», — сказал Гагин.
Он предположил, что для наступления ВСУ придётся выйти из зоны защиты своих ПВО.
«Это просто будет звёздный час наших ВКС. Противник понесёт в первые же часы, я думаю, колоссальные потери. И я не думаю, что многие из них доедут до самой линии фронта», — добавил он.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что западные страны намерены предпринять все действия, чтобы помочь Украине «отвоевать территории».
По его словам, «это включает в себя контрнаступление, которое, вероятно, начнётся в ближайшие недели».
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.