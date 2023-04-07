Советник Пушилина Гагин: ВСУ понесут колоссальные потери в первые же часы наступления

Украинские военные понесут колоссальные потери в первые же часы контрнаступления, считает советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его мнению, это будет звёздный час для ВКС России.

В эфире «России 1» Гагин отметил, что в подразделениях ВСУ будут находиться те военные, которые прошли подготовку в странах НАТО.

«Надо понимать, что враг достаточно силён, достаточно решительно настроен», — цитирует его РИА Новости.

При этом армия России готова к любым раскладам, уверен он.

«Наши ВКС будут готовы, и наши средства ПВО в том числе будут готовы», — сказал Гагин.

Он предположил, что для наступления ВСУ придётся выйти из зоны защиты своих ПВО.

«Это просто будет звёздный час наших ВКС. Противник понесёт в первые же часы, я думаю, колоссальные потери. И я не думаю, что многие из них доедут до самой линии фронта», — добавил он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что западные страны намерены предпринять все действия, чтобы помочь Украине «отвоевать территории».

По его словам, «это включает в себя контрнаступление, которое, вероятно, начнётся в ближайшие недели».

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.