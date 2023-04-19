Минобороны: штурмовые отряды за сутки освободили три квартала в Артёмовске

Минобороны России проинформировало, что штурмовые отряды за сутки освободили от украинских войск три квартала в Артёмовске (Бахмуте) в Донецкой Народной Республике.

РИА Новости