Минобороны: штурмовые отряды за сутки освободили три квартала в Артёмовске
Минобороны России проинформировало, что штурмовые отряды за сутки освободили от украинских войск три квартала в Артёмовске (Бахмуте) в Донецкой Народной Республике.
- РИА Новости
Уточняется, что кварталы были освобождены на северо-западе, юго-западе и в центре города.
Кроме того, подразделения Воздушно-десантных войск России блокировали город Артёмовск с северной и южной окраин.
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