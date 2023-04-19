Минобороны: штурмовые отряды за сутки освободили три квартала в Артёмовске

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Минобороны России проинформировало, что штурмовые отряды за сутки освободили от украинских войск три квартала в Артёмовске (Бахмуте) в Донецкой Народной Республике.
Минобороны: штурмовые отряды за сутки освободили три квартала в Артёмовске
  • РИА Новости

Уточняется, что кварталы были освобождены на северо-западе, юго-западе и в центре города.

Кроме того, подразделения Воздушно-десантных войск России блокировали город Артёмовск с северной и южной окраин.

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