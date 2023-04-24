Politico: США готовятся к критике в свой адрес в случае неудачного наступления ВСУ

Американская администрация готовится к тому, что неудачное контрнаступление Вооружённых сил Украины приведёт к критике в адрес Вашингтона.

Об этом пишет Politico.

В статье говорится, что администрация Джо Байдена тайно ведёт подготовку к тому, что, если весеннее контрнаступление Киева окажется безуспешным, то критики внутри США будут утверждать, что «Америка тоже не оправдала ожиданий».

Также в Вашингтоне опасаются, что возможные неудачи в ходе контрнаступления приведут к недовольству в других странах.

Ранее Bloomberg писал, что американские и европейские чиновники раскритиковали намерения французского лидера Эммануэля Макрона добиться переговоров России и Украины при посредничестве КНР.

19 апреля российское Минобороны сообщило, что Вооружённые силы России предотвратили попытки украинской армии контратаковать штурмовые отряды в Донецкой Народной Республике, в том числе в Артёмовске (Бахмуте).

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.