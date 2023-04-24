Bloomberg: в ЕС и США раскритиковали мирную инициативу Макрона по Украине при участии КНР
- AP
- © Mischa Schoemaker/Pool Photo
В статье говорится, что украинский президент Владимир Зеленский старается сохранить доверие западных стран перед предполагаемым контрнаступлением, но сомнения в успехе действий ВСУ и мирная инициатива президента Франции «угрожают единому фронту союзников».
Как заявили источники агентства, американскую администрацию разозлило то, что президент Франции принимает решения единолично, без консультаций с союзниками в таком «деликатном дипломатическом вопросе».
Ранее СМИ писали, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен обратиться к Пекину с планом, который, по его мнению, потенциально может привести к переговорам между Россией и Украиной.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала от французской стороны ничего по мирному плану по Украине.