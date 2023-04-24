Bloomberg: в ЕС и США раскритиковали мирную инициативу Макрона по Украине при участии КНР

Американские и европейские чиновники раскритиковали намерения французского лидера Эммануэля Макрона добиться переговоров России и Украины при посредничестве КНР. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

В статье говорится, что украинский президент Владимир Зеленский старается сохранить доверие западных стран перед предполагаемым контрнаступлением, но сомнения в успехе действий ВСУ и мирная инициатива президента Франции «угрожают единому фронту союзников».

Как заявили источники агентства, американскую администрацию разозлило то, что президент Франции принимает решения единолично, без консультаций с союзниками в таком «деликатном дипломатическом вопросе».

Ранее СМИ писали, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен обратиться к Пекину с планом, который, по его мнению, потенциально может привести к переговорам между Россией и Украиной.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала от французской стороны ничего по мирному плану по Украине.