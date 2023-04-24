Bloomberg: в ЕС и США раскритиковали мирную инициативу Макрона по Украине при участии КНР

Короткая ссылка
Американские и европейские чиновники раскритиковали намерения французского лидера Эммануэля Макрона добиться переговоров России и Украины при посредничестве КНР. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Bloomberg: в ЕС и США раскритиковали мирную инициативу Макрона по Украине при участии КНР
  • AP
  • © Mischa Schoemaker/Pool Photo

В статье говорится, что украинский президент Владимир Зеленский старается сохранить доверие западных стран перед предполагаемым контрнаступлением, но сомнения в успехе действий ВСУ и мирная инициатива президента Франции «угрожают единому фронту союзников».

Как заявили источники агентства, американскую администрацию разозлило то, что президент Франции принимает решения единолично, без консультаций с союзниками в таком «деликатном дипломатическом вопросе».

Ранее СМИ писали, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен обратиться к Пекину с планом, который, по его мнению, потенциально может привести к переговорам между Россией и Украиной.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала от французской стороны ничего по мирному плану по Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить