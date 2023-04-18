В Кремле заявили, что не получали от Парижа ничего по мирному плану по Украине

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала от Парижа ничего по мирному плану по Украине.
В Кремле заявили, что не получали от Парижа ничего по мирному плану по Украине
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«Там действительно были какие-то сообщения о том, что, дескать, во время визита в Китай там французская сторона какие-то элементы озвучивала. Но до сих пор они нигде себя не проявили, эти элементы. Нам неизвестно о существовании какого-то французского плана, и, соответственно, ничего мы от французской стороны и не получали», — сказал Песков.

Президент Франции Эммануэль Макрон был с визитом в Китае 5—8 апреля.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Макрон намерен обратиться к Китаю с планом, который, по его мнению, потенциально может привести к переговорам между Россией и Украиной.

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