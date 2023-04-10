Песков заявил о вовлечённости Парижа в конфликт на Украине

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Трудно себе представить Францию посредником в конфликте на Украине, так как Париж косвенно и прямо вовлечён, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил о вовлечённости Парижа в конфликт на Украине
  • РИА Новости

«Париж фактически занимает сторону одного из участников конфликта. Париж, кроме того, и косвенно, и прямо вовлечён в этот конфликт на стороне Украины. Поэтому здесь пока трудно себе представить какие-то посреднические усилия», — сказал Песков.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин предложил французскому президенту Эммануэлю Макрону внести со стороны Франции свой план урегулирования конфликта на Украине.

Сам Макрон заявил, что Китай должен сыграть важную роль в построении мира. Си Цзиньпин заявил, что первоочередной задачей по украинскому кризису является содействие прекращению огня.

7 апреля Си Цзиньпин и Эммануэль Макрон провели неформальную встречу в городе Гуанчжоу (провинция Гуандун) на юге Китая.

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