Си Цзиньпин назвал первоочередной задачей на Украине содействие прекращению огня
- AP
«Китай призывает все стороны сохранять спокойствие и рациональность и совместно создавать условия для мирных переговоров», — приводят его слова на сайте МИД КНР.
Он отметил, что первоочередной задачей является содействие прекращению огня.
Также китайский лидер предостерёг от попыток «подливать масло в огонь».
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Китай может сыграть важную роль в вопросе украинского урегулирования за счёт хороших отношений с Россией.