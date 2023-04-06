Си Цзиньпин назвал первоочередной задачей на Украине содействие прекращению огня

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Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что первоочередной задачей по украинскому кризису является содействие прекращению огня.
Си Цзиньпин назвал первоочередной задачей на Украине содействие прекращению огня
  • AP

«Китай призывает все стороны сохранять спокойствие и рациональность и совместно создавать условия для мирных переговоров», — приводят его слова на сайте МИД КНР.

Он отметил, что первоочередной задачей является содействие прекращению огня.

Также китайский лидер предостерёг от попыток «подливать масло в огонь».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Китай может сыграть важную роль в вопросе украинского урегулирования за счёт хороших отношений с Россией.

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