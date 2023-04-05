Макрон заявил, что Китай может сыграть важную роль в украинском урегулировании
- AFP
- © LUDOVIC MARIN
«Китай, имеющий сильные связи с Россией, которые в последние дни вновь быть подтверждены, может сыграть важную роль», — цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось о прибытии Макрона в Китай с трёхдневным визитом.
Отмечается, что это его первая поездка в КНР после осени 2019 года.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Китай сыграть конструктивную роль в мирном урегулировании конфликта на Украине.