Макрон заявил, что Китай может сыграть важную роль в украинском урегулировании

Китай может сыграть важную роль в вопросе украинского урегулирования за счёт хороших отношений с Россией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Китай, имеющий сильные связи с Россией, которые в последние дни вновь быть подтверждены, может сыграть важную роль», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось о прибытии Макрона в Китай с трёхдневным визитом.

Отмечается, что это его первая поездка в КНР после осени 2019 года.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Китай сыграть конструктивную роль в мирном урегулировании конфликта на Украине.