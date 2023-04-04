Глава ЕК призвала Пекин сыграть конструктивную роль в мирном урегулировании на Украине
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«Китай в состоянии конструктивно влиять на Россию, и поэтому на них лежит ответственность», — заявила она в интервью газете Financial Times.
Фон дер Ляйен отметила, что ЕС «обеспокоен дружбой» Китая и России.
Ранее фон дер Ляйен заявила, что Китай намерен продвигать свой новый мировой порядок.
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с премьером Испании Педро Санчесом в Пекине призвал ЕС отстаивать свою стратегическую независимость.