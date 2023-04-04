Глава ЕК призвала Пекин сыграть конструктивную роль в мирном урегулировании на Украине

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Китай сыграть конструктивную роль в мирном урегулировании конфликта на Украине.

«Китай в состоянии конструктивно влиять на Россию, и поэтому на них лежит ответственность», — заявила она в интервью газете Financial Times.

Фон дер Ляйен отметила, что ЕС «обеспокоен дружбой» Китая и России.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что Китай намерен продвигать свой новый мировой порядок.

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с премьером Испании Педро Санчесом в Пекине призвал ЕС отстаивать свою стратегическую независимость.