Глава ЕК призвала Пекин сыграть конструктивную роль в мирном урегулировании на Украине

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Китай сыграть конструктивную роль в мирном урегулировании конфликта на Украине.
Глава ЕК призвала Пекин сыграть конструктивную роль в мирном урегулировании на Украине
  • Gettyimages.ru

«Китай в состоянии конструктивно влиять на Россию, и поэтому на них лежит ответственность», — заявила она в интервью газете Financial Times.

Фон дер Ляйен отметила, что ЕС «обеспокоен дружбой» Китая и России.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что Китай намерен продвигать свой новый мировой порядок.

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с премьером Испании Педро Санчесом в Пекине призвал ЕС отстаивать свою стратегическую независимость.

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