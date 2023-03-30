Глава ЕК фон дер Ляйен: Китай намерен продвигать свой новый мировой порядок
- РИА Новости
Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Чёткая цель Китая — системное изменение международного порядка с Китаем в центре», — написала она в Twitter.
Власти ЕС ожидают, что Пекин будет уделять больше внимания безопасности и контролю, отметила фон дер Ляйен.
Ранее сообщалось, что служба инструментов внешней политики Европейской комиссии планирует укрепить потенциал представительства ЕС в Китае и усилить роль культуры во внешних отношениях.