Глава ЕК фон дер Ляйен: Китай намерен продвигать свой новый мировой порядок

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Власти Евросоюза считают, что Китай намерен продвигать свой новый мировой порядок.
Глава ЕК фон дер Ляйен: Китай намерен продвигать свой новый мировой порядок
  • РИА Новости

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Чёткая цель Китая — системное изменение международного порядка с Китаем в центре», — написала она в Twitter.

Власти ЕС ожидают, что Пекин будет уделять больше внимания безопасности и контролю, отметила фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось, что служба инструментов внешней политики Европейской комиссии планирует укрепить потенциал представительства ЕС в Китае и усилить роль культуры во внешних отношениях.

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