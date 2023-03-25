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Еврокомиссия потратит более €3 млн на «улучшение восприятия ЕС» в Китае

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Оксана Соломатина
Служба инструментов внешней политики Европейской комиссии планирует укрепить потенциал представительства ЕС в Китае и усилить роль культуры во внешних отношениях. На реализацию этих целей Еврокомиссия выделит €3,3 млн. RT ознакомился с документом.
Еврокомиссия потратит более €3 млн на «улучшение восприятия ЕС» в Китае
  • РИА Новости

«Данные услуги направлены на укрепление потенциала представительства ЕС в Китае с целью установления стабильного и долгосрочного взаимодействия с избранной целевой аудиторией в этой стране, развития партнёрских отношений и союзов с ключевыми заинтересованными сторонами, улучшения восприятия ЕС в Китае и усиления роли культуры во внешних отношениях», — отмечается в документе.

Для этого Еврокомиссия планирует провести ряд мероприятий в области общественной и культурной дипломатии в Китае.

Исходя из описания контракта, подрядчик будет заниматься производством рекламного контента, организацией мероприятий и взаимодействием со СМИ и целевой аудиторией.

«Усилия по оказанию технической помощи могут включать, помимо прочего, интерактивное взаимодействие с целевой аудиторией, создание и производство рекламного и аудиовизуального контента и материалов, организацию мероприятий, в том числе культурного характера, организацию программ взаимного обмена, взаимодействие с прессой и СМИ, организацию выставок и конкурсов», — говорится в тексте документа.

Контракт рассчитан на три года. Общий объём финансирования составит €3,3 млн.

Ранее главы России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Москве и подписали совместные документы.

Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что отношения России и Китая находятся на наивысшем за всю историю развития уровне.

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