ЕК потратит €13 млн на продвижение «демократии» и «зелёного курса» в Турции

Еврокомиссия планирует выделить €13 млн на программы по поддержке гражданского общества в Турции. Как следует из описания двух грантов, с которыми ознакомился RT, инициативы должны способствовать продвижению «демократии» и европейского «зелёного курса».

Первый грант Еврокомиссии в размере €8 млн направлен на защиту прав человека и демократических ценностей в Турции.

«Глобальная цель данного конкурса заявок — продвигать и защищать права и основополагающие свободы человека, демократию и верховенство права в Турции путём расширения возможностей организаций гражданского общества в построении устойчивых, инклюзивных и демократичных обществ», — говорится в документе.

Получателям финансирования предстоит среди прочего «противодействовать сокращению демократического пространства и регрессу демократии» в стране, а также принять меры против нарушения свободы мирных собраний и объединений.

Второй грант предполагает вовлечение представителей гражданского общества в диалог по ключевым политическим целям европейского «зелёного курса». На это ЕК предоставит ещё €5 млн.

В рамках этого проекта планируется улучшить оперативный и институциональный потенциал организаций гражданского общества в плане участия во всех аспектах «зелёного курса» ЕС, а также укрепить их агитационные способности в этом вопросе.

По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, очередное финансирование проектов в Турции может быть связано с предстоящими в стране президентскими выборами.

«Неясно, что будет с выборами в Турции. Вполне возможно, поменяется власть. Они (Еврокомиссия. — RT) к этому вопросу готовятся и считают, что сейчас благоприятный момент для вербовки нового поколения пятой колонны. Они всегда беспокоятся только о своих интересах. Запад настроен на «бескрайний эгоизм». Они дают деньги за те действия, которые нужны и которые выгодны им самим», — прокомментировал он в разговоре с RT.

В декабре 2022 года стало известно о планах Госдепа США выделить $500 тыс. на «развитие культурных связей» между Анкарой и Вашингтоном.