США выделят $500 тысяч на «укрепление культурных связей» с Турцией

Госдепартамент США готов выделить $500 тыс. на работу по «развитию культурных связей» между Анкарой и Вашингтоном. Эти средства также направят на «укрепление демократических ценностей» и на «обеспечение общей безопасности» с Турцией. Об этом говорится в описании соответствующего гранта. RT ознакомился с документом.

«Миссия Соединённых Штатов в Турции объявляет конкурс программ, направленных на укрепление связей между США и Турцией посредством мероприятий по культурному взаимодействию и обмену, которые подчёркивают общие ценности и способствуют двустороннему сотрудничеству», — уточняется в тексте.

Как отмечает американская сторона, будущим подрядчикам предстоит уделить особое внимание вопросам «поддержки в сфере обеспечения общей безопасности» двух стран, «укрепления демократических ценностей, экономического процветания и содействия инновациям», а также «развития американо-турецких культурных связей».

Подать заявку на получение финансирования могут частные и государственные учреждения высшего образования, НКО и частные лица.

Общий бюджет, который Госдеп планирует выделить на реализацию инициативы, не должен превышать $500 тыс. Минимальный размер одного гранта — $15 тыс., максимальный — $35 тыс.

В ноябре сообщалось о намерении Соединённых Штатов выделить $150 тыс. на инициативу, которая «укрепит потенциал» выпускников американских программ обмена из Молдавии, расширит их участие в мероприятиях Госдепартамента, а также поможет им поделиться своими знаниями с заинтересованными сторонами «на благо граждан» республики.