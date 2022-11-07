США профинансируют «укрепление потенциала» выпускников программ обмена из Молдавии

Соединённые Штаты готовы выделить $150 тыс. на инициативу, которая «укрепит потенциал» выпускников американских программ обмена из Молдавии, расширит их участие в мероприятиях Госдепартамента, а также поможет им поделиться своими знаниями с заинтересованными сторонами «на благо граждан» республики. Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.

«Посольство США предлагает заинтересованным организациям подать заявки на финансирование проектов, направленных на реализацию эффективной стратегии по вовлечению и информационной работе, а также на проведение мероприятий, ориентированных на создание платформ для выпускников обменных программ правительства США, где выпускники могли бы поделиться своими навыками и умениями на благо молдавского общества», — уточняется в документе.

Получатель финансирования должен будет разработать стратегию по привлечению различных категорий выпускников американских программ обмена и организовать для них мероприятия по интересам. Упор в этом отношении среди прочего должен быть сделан на содействие диалогу между выпускниками, в том числе на международном уровне.

Также в обязанности будущего подрядчика войдёт организация съездов выпускников, участие в которых потенциально могут принять посол США в Молдавии и представители правительства республики, оказание поддержки американскому посольству, продвижение программ обмена, проведение встреч и семинаров.

В марте сообщалось о намерении Еврокомиссии выделить грант на реализацию проекта, цель которого — «укрепить потенциал гражданского общества» в Молдавии.

Предполагалось также оказать финансовую помощь организациям, выступающим за евроинтеграцию.

По мнению экспертов, подобные инициативы стран Запада предполагают вмешательство во внутренние дела тех государств, где они проводятся.