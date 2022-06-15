США выделят средства на подготовку преподавателей английского языка на Украине

Посольство США в Киеве планирует заняться подготовкой преподавателей английского языка на Украине. Для этой цели будет выделен грант в размере $300 тыс. Как отмечается в документе ведомства, с которым ознакомился RT, проект поспособствует «укреплению взаимопонимания» между украинцами и американцами.

«Грантополучатель будет отвечать за предоставление высококачественной целостной онлайн-программы профессионального развития для отдельных преподавателей педагогических училищ и университетов Украины», — говорится в описании гранта.

К участию в проекте планируется привлечь 30 человек, при этом для 8—10 преподавателей будет организована поездка в США на три недели в рамках профессионального обмена.

В Госдепе пояснили, что цель данной программы — предоставить пространство для диалога между народами Украины и США, а также способствовать «взаимодействию американцев с широким кругом украинской аудитории посредством преподавания и изучения английского языка».

Проект помимо прочего должен укрепить связи и улучшить взаимопонимание между жителями двух стран. На его реализацию будет выделено $300 тыс.

Ранее в Вашингтоне намеревались обеспечить «финансовую стабильность» украинских СМИ. Предполагалось обучить редакторов и владельцев медиа эффективному управлению.