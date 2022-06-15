США выделят средства на подготовку преподавателей английского языка на Украине
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«Грантополучатель будет отвечать за предоставление высококачественной целостной онлайн-программы профессионального развития для отдельных преподавателей педагогических училищ и университетов Украины», — говорится в описании гранта.
К участию в проекте планируется привлечь 30 человек, при этом для 8—10 преподавателей будет организована поездка в США на три недели в рамках профессионального обмена.
В Госдепе пояснили, что цель данной программы — предоставить пространство для диалога между народами Украины и США, а также способствовать «взаимодействию американцев с широким кругом украинской аудитории посредством преподавания и изучения английского языка».
Проект помимо прочего должен укрепить связи и улучшить взаимопонимание между жителями двух стран. На его реализацию будет выделено $300 тыс.
Ранее в Вашингтоне намеревались обеспечить «финансовую стабильность» украинских СМИ. Предполагалось обучить редакторов и владельцев медиа эффективному управлению.