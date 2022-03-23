США выделили $200 млн на «поддержание стабильности» Украины

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RT
Соединённые Штаты выделили $200 млн на «поддержание стабильности Украины» и «противодействие российской дезинформации», следует из отчёта Агентства США по международному развитию (USAID). Соответствующая информация обнародована на сайте американского правительства.
США выделили $200 млн на «поддержание стабильности» Украины
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Из документа, с которым ознакомился RT, следует, что средства не переводились напрямую Киеву.

17 февраля USAID заключило контракт на $200 млн с американской консалтинговой компанией Chemonics International Inc, которая в случае ввода российских войск на Украину обязалась организовать ряд мероприятий — от помощи украинским беженцам до противодействия российской дезинформации. 

Основная задача — «поддержка стабильности Украины и её перехода к процветающему, единому и демократическому государству», говорится в документе.

Подробнее — в материале RT.

Ранее USAID выделило свыше $775 млн различным организациям в России и государствам бывшего СССР. Часть этих денег планировалось потратить на работу, связанную с выборами и СМИ.

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