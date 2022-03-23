США выделили $200 млн на «поддержание стабильности» Украины
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Из документа, с которым ознакомился RT, следует, что средства не переводились напрямую Киеву.
17 февраля USAID заключило контракт на $200 млн с американской консалтинговой компанией Chemonics International Inc, которая в случае ввода российских войск на Украину обязалась организовать ряд мероприятий — от помощи украинским беженцам до противодействия российской дезинформации.
Основная задача — «поддержка стабильности Украины и её перехода к процветающему, единому и демократическому государству», говорится в документе.
Подробнее — в материале RT.
Ранее USAID выделило свыше $775 млн различным организациям в России и государствам бывшего СССР. Часть этих денег планировалось потратить на работу, связанную с выборами и СМИ.