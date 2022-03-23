«Расходный материал»: США выделили $200 млн на «поддержание стабильности» Украины

Соединённые Штаты выделили $200 млн на «поддержание стабильности Украины» и «противодействие российской дезинформации», следует из отчёта Агентства США по международному развитию (USAID). Соответствующая информация обнародована на сайте американского правительства. Но в основе действий Вашингтона лежат не только гуманитарные мотивы, считают опрошенные RT политологи. По словам экспертов, создавая видимость поддержки, американцы лоббируют свои интересы на украинской земле.

Как следует из документа, с которым ознакомился RT, USAID заключило контракт на $200 млн с американской консалтинговой компанией Chemonics International Inc. ещё 17 февраля. В контракте важное условие — он вступает в силу только в том случае, если на Украине оказываются российские войска. Тогда Chemonics International Inc обязалась организовать ряд мероприятий — от помощи украинским беженцам до противодействия российской дезинформации.

«Услуги могут быть самыми разнообразными и будут основываться на конкретных потребностях, — говорится в документе. — Помощь может включать в себя восстановление базовых услуг в пострадавших районах, обеспечение доступа к информации, в том числе ответ на российские дезинформационные атаки».

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Основная задача финансовой помощи от USAID сформулирована как «поддержка стабильности Украины и её перехода к процветающему, единому и демократическому государству».

«Такой ответ потребуется в случае российского вторжения, которое приведёт к массовому переезду людей, повреждению инфраструктуры, прерыванию услуг доставки, угрозе жизни гражданского населения и пагубным последствиям для стабильности Украины», — следует из контракта.

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Гуманитарное лобби

Гуманитарная помощь со стороны Вашингтона — это почти всегда лоббирование своих интересов, считает доцент Финансового университета при правительстве РФ, эксперт по внешней политике США Геворг Мирзаян.

«Если говорить про американцев, гумпомощь выделяется следующим образом. США выделяют средства, которые кладутся на счёт Госдепа. На эти деньги американские компании покупают за доллары у американских поставщиков различные товары для Украины, — рассказал Мирзаян. — Естественно, это закупка по завышенным ценам, со всеми коррупционными составляющими».

В беседе с RT Мирзаян также пояснил, зачем США и USAID нужен посредник в виде Chemonics.

«Если вы перечислите деньги Киеву, то они будут разворованы Киевом, — отметил политолог. — А если вы выделяете деньги через американскую компанию, то эти деньги будут разворованы американской компанией, но по крайней мере останутся внутри США».

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«Конфликт выгоден Западу»

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер сравнил стремление оказать гумпомощь Украине с желанием США продвинуть свои интересы в борьбе с российской пропагандой.

«С пропагандой борются все. И эта борьба началась не сегодня. Нейтральные и пророссийские каналы закрыли не из-за военной операции на Украине, а задолго до неё», — напомнил Брутер RT.

При этом он отметил, что сумма $200 млн для гуманитарной помощи такой стране, как Украина, — это совсем не много, и добавил, что Запад не намерен восстанавливать страну.

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«Украина использовалась и будет использоваться до самого конца как расходный материал. Она нужна Западу в качестве средства для сдерживания России. Конфликт между украинцами и русскими очень выгоден Западу. Когда он завершится, Украина потеряет для него свою ценность. И никто не собирается её восстанавливать. Может, будут показательные деревни, и то не обязательно», — считает Брутер.

От Киева до Нур-Султана

Как писал RT ранее, только в период с 2014 по 2021 год Вашингтон перечислил на различные программы на Украине порядка $3,3 млрд. При этом больше половины средств от этого финансирования направлялись на военные нужды, что, судя по заявлениям американского руководства, никого в США особенно не смущало.

«Цель этого — сделать всё возможное для предотвращения войны, для сдерживания агрессии», — объяснил госсекретарь США Энтони Блинкен причины милитаризации Украины.

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Финансирование США через USAID получают более 200 государств, среди них, помимо Украины, страны СНГ, Грузия и Туркмения. В 2019—2020 годах различные некоммерческие организации в разных странах получили от Вашингтона свыше $775 млн.

Американские деньги работают за границей, перетекая и по другим каналам. В Казахстане, например, США использовали для финансовой подпитки ряда организаций Национальный фонд в поддержку демократии (NED). Как подсчитал RT, не менее $9,14 млн в 2020—2021 годах NED потратил на проекты в Казахстане. По мнению опрошенных RT экспертов, эти средства могли значительно повлиять на январские общественные беспорядки в 2022 году в одной из крупнейших стран Средней Азии.