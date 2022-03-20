Украина конфисковала партию сока из Молдавии на €100 тысяч для своих нужд

Власти Украины конфисковали четыре контейнера с соком на €100 тыс. молдавской компании Orhei-vit, товар был ранее оплачен и должен был отправиться в Китай, но вместо этого был перенаправлен на Украину, передаёт телеканал TVR Moldova.

"Партию конфисковали в порту и отправили в самые уязвимые регионы Украины... Наши юристы уже подали документы для разбирательства», — цитирует РИА Новости заявление директора компании Симион Мудря.

Отмечается, что также решением министерства обороны Украины в порту была конфискована партия молдавских мучных изделий и круп.

Ранее депутат Государственной думы от Республики Крым Михаил Шеремет предложил конфисковать в России имущество украинских олигархов, которые выступают против России и поддерживают режим украинского лидера Владимира Зеленского.