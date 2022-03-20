Украина конфисковала партию сока из Молдавии на €100 тысяч для своих нужд
"Партию конфисковали в порту и отправили в самые уязвимые регионы Украины... Наши юристы уже подали документы для разбирательства», — цитирует РИА Новости заявление директора компании Симион Мудря.
Отмечается, что также решением министерства обороны Украины в порту была конфискована партия молдавских мучных изделий и круп.
Ранее депутат Государственной думы от Республики Крым Михаил Шеремет предложил конфисковать в России имущество украинских олигархов, которые выступают против России и поддерживают режим украинского лидера Владимира Зеленского.