США планируют «укрепить связи» с Украиной в рамках образовательной программы

Соединённые Штаты намерены выделить $175 тыс. на программу изучения английского языка на Украине, которая, помимо прочего, поможет «укрепить связи» между Киевом и Вашингтоном. Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.

В документе уточняется, что рассматриваемая инициатива будет содействовать развитию дистанционного изучения и преподавания английского языка на Украине. Курировать её будет посольство США в Киеве.

«Грантополучатель окажет содействие Министерству образования и науки Украины с целью оптимизации процесса онлайн-преподавания английского языка в средних школах и поддержки модели дистанционного образования для изучения английского языка», — говорится в документе.

Как отмечает американская сторона, программа преследует ряд целей, в том числе улучшение качества обучения украинцев английскому языку и наращивание потенциала Минобразования и науки Украины.

«Укрепление связей между Соединёнными Штатами и Украиной посредством совместных мероприятий и проектов, способствующих взаимопониманию и продвижению демократических ценностей», является ещё одной целью новой языковой инициативы.

Ожидается, что работа будущего подрядчика «окажет влияние» на украинских студентов.

Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в беседе с RT обратил внимание на то, что такого рода американские проекты реализуются на фоне проводимой киевскими властями политики по борьбе с русским языком и советским наследием Украины.

«Изучение языка — это изучение культуры, приобщение к ценностям того общества, которое является носителем языка, осваиваемого вами. Английский язык отражает современные тенденции в ряде сфер, в том числе в науке, культуре, политике», — добавил эксперт.

Он также выразил мнение, что $175 тыс. — слишком незначительная сумма для реализации какой-либо масштабной программы. В то же время политолог констатировал, что в настоящее время у американцев нет особой нужды вкладывать больше в подобные проекты.

«Основные задачи Запада сегодня другие — обеспечить Украину вооружением. Изучению языка тоже будет уделяться внимание. Но, безусловно, здесь речь будет идти об элите и молодых работоспособных людях, чтобы в перспективе их можно было использовать для достижения целей, поставленных западными политиками», — заявил Почта.

Схожего мнения придерживается и директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

«Там (на Украине. — RT) сейчас наверняка ощущается нехватка специалистов, особенно в армии. Намечается перевооружение украинской армии западными видами оружия, а инструкции к ним — на английском языке. Так что придётся учить», — заключил Рогулёв.

Ранее сообщалось, что посольство США в Киеве планирует заняться подготовкой преподавателей английского языка на Украине. Для этой цели будет выделен грант в размере $300 тыс.

Проект, как уточнялось, должен будет способствовать «укреплению взаимопонимания» между украинцами и американцами.