Депутат Верховной рады заявил о запрете русской музыки в СМИ и общественных местах Украины

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Депутаты Верховной рады проголосовали за запрет русской музыки в СМИ Украины и общественных местах. Об этом сообщил депутат парламента Ярослав Железняк.
Депутат Верховной рады заявил о запрете русской музыки в СМИ и общественных местах Украины
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«Рада запретила русскую музыку в украинских медиа и общественном пространстве. За — 303 (голоса. — RT)», — написал он в Telegram.

Ранее член исполкома Николаевского горсовета Екатерина Стоколяс заявила, что в школах Николаева с 1 сентября вводится запрет на использование русского языка.

9 июня мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в городе запретили публичное исполнение песен на русском языке.

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