Депутат Верховной рады заявил о запрете русской музыки в СМИ и общественных местах Украины
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«Рада запретила русскую музыку в украинских медиа и общественном пространстве. За — 303 (голоса. — RT)», — написал он в Telegram.
Ранее член исполкома Николаевского горсовета Екатерина Стоколяс заявила, что в школах Николаева с 1 сентября вводится запрет на использование русского языка.
9 июня мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в городе запретили публичное исполнение песен на русском языке.