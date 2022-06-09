В украинском Ивано-Франковске запретили исполнять песни на русском языке

В украинском Ивано-Франковске запретили публичное исполнение песен на русском языке, сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

Как написал Марцинкив на своей странице в соцсети, решение принял горисполком.

Контролировать его выполнение будут муниципальная инспекция и правоохранительные органы, информирует РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ряд произведений русской литературы будет исключён из школьной программы на Украине. По словам первого замглавы Минобрнауки страны Андрея Витренко, планируется отказ от изучения романа Льва Толстого «Война и мир» и других книг, «воспевающих» силу русского оружия.

Подробнее — в материале RT.