«Ведёт к деградации общества»: в Минобрнауки Украины заявили о планах исключить «Войну и мир» из школьной программы

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Сергей Гусаров, Анастасия Белоусова
Ряд произведений русской литературы будет исключён из школьной программы на Украине. По словам первого замглавы Минобрнауки страны Андрея Витренко, планируется отказ от изучения романа Льва Толстого «Война и мир» и других книг, «воспевающих» силу русского оружия. Эксперты отмечают, что такой подход указывает на варварское отношение к культуре, из-за которого в значительной степени пострадает сам народ Украины.
«Ведёт к деградации общества»: в Минобрнауки Украины заявили о планах исключить «Войну и мир» из школьной программы
  • Legion-Media

Первый замминистра образования и науки Украины Андрей Витренко анонсировал изменения в школьной программе страны. В частности, по его словам, из неё исчезнет ряд произведений классической русской литературы.

«Из зарубежной литературы будут исключены полностью все эти… например «Война и мир», такого на Украине уже изучать не будут», — сказал Витренко в эфире одного из телеканалов.

По словам чиновника, из программы литературы в украинских школах исчезнут все произведения, которые «воспевают» российские войска.

Вместе с тем он отметил, что окончательное решение о том, какие именно авторы и книги будут убраны из программы, пока не принято.

Ранее Министерство культуры и информационной политики Украины сообщало о создании рекомендаций по изъятию из библиотечных фондов произведений русской литературы, которые в ведомстве сочтут «пропагандистскими». Из опубликованного 5 мая релиза следовало, что сотрудники ведомства работают над заменой русской литературы на «качественную украиноязычную литературу и книги украинских издательств».

Кроме того, в середине марта Государственный комитет по телевидению и радиовещанию Украины заявил о запрете на ввоз и распространение издательской продукции с территории России. В опубликованном на этот счёт заявлении говорилось, что решение принято в целях «недопущения культурного и информационного влияния» на настроения украинцев.

При этом в конце марта глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в изученных специалистами ведомства украинских учебниках и пособиях (были проанализированы свыше 300 книг) искажалась история, а детей нацеливали на ненависть к России и русскому языку. По словам Кравцова, в украинских учебниках было прописано, что РФ — «потенциальный первый враг Украины», велась теоретическая подготовка к войне.

Тогда же глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил начать проверку этих учебников и дать правовую оценку их содержимому в рамках расследования уголовных дел о событиях в Донбассе. Отмечалось, что украинские власти «планомерно и целенаправленно» вели работу на этом направлении.

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Комментируя планы украинского Минобрнауки, политолог Руслан Бальбек назвал варварством борьбу с мировой литературой, куда входят произведения русских писателей.

«Им не нравится, что Толстой воспевает русские войска? А разве украинцы не воевали с Наполеоном?» — задался вопросом собеседник RT.

Вместе с тем он отметил, что вопросы содержания образовательной программы на территории Украины в новом учебном году остаются открытыми.

«Но не на всей Украине, некоторые области в новом учебном году гарантированно избавятся от русофобии в образовании, и процесс этот уже необратим», — сказал политолог.

В свою очередь, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова отметила, что сейчас Украина сделала выбор в пользу «местечковой, провинциальной культуры» вместо большой культуры, частью которой страна была прежде.

Она отметила, что подобный подход заметен на примере отношения Киева к русскоязычному населению: русский народ был объявлен «некоренным» в юридической плоскости, а параллельные процессы шли в сфере культуры.

«Сначала говорится, что русская литература — это нечто чужеродное, а потом она изымается из общего контекста. Они стали ещё на шаг ближе к цели отмены русской культуры. Если проводить такую логику, понятно, почему они отменяли русских людей в Донбассе — потому что не считают их своими», — сказала Федосова.

По мнению эксперта, со временем люди начнут осознавать системные ошибки в формировании искажённого сознания во всех плоскостях: в образовании, в политике, в истории, в культуре.

«Всё это ведёт к деградации общества. Это яркий пример культурного геноцида против русской культуры. Страдает от этого в первую очередь народ Украины. Который будет не способен создавать великое, который будет не способен мыслить системно, иметь объёмное многомерное мировоззрение, богатое образование», — заключила Федосова.

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