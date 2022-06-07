«Ведёт к деградации общества»: в Минобрнауки Украины заявили о планах исключить «Войну и мир» из школьной программы

Ряд произведений русской литературы будет исключён из школьной программы на Украине. По словам первого замглавы Минобрнауки страны Андрея Витренко, планируется отказ от изучения романа Льва Толстого «Война и мир» и других книг, «воспевающих» силу русского оружия. Эксперты отмечают, что такой подход указывает на варварское отношение к культуре, из-за которого в значительной степени пострадает сам народ Украины.

Первый замминистра образования и науки Украины Андрей Витренко анонсировал изменения в школьной программе страны. В частности, по его словам, из неё исчезнет ряд произведений классической русской литературы.

«Из зарубежной литературы будут исключены полностью все эти… например «Война и мир», такого на Украине уже изучать не будут», — сказал Витренко в эфире одного из телеканалов.

По словам чиновника, из программы литературы в украинских школах исчезнут все произведения, которые «воспевают» российские войска.

Вместе с тем он отметил, что окончательное решение о том, какие именно авторы и книги будут убраны из программы, пока не принято.

Ранее Министерство культуры и информационной политики Украины сообщало о создании рекомендаций по изъятию из библиотечных фондов произведений русской литературы, которые в ведомстве сочтут «пропагандистскими». Из опубликованного 5 мая релиза следовало, что сотрудники ведомства работают над заменой русской литературы на «качественную украиноязычную литературу и книги украинских издательств».

Кроме того, в середине марта Государственный комитет по телевидению и радиовещанию Украины заявил о запрете на ввоз и распространение издательской продукции с территории России. В опубликованном на этот счёт заявлении говорилось, что решение принято в целях «недопущения культурного и информационного влияния» на настроения украинцев.

При этом в конце марта глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в изученных специалистами ведомства украинских учебниках и пособиях (были проанализированы свыше 300 книг) искажалась история, а детей нацеливали на ненависть к России и русскому языку. По словам Кравцова, в украинских учебниках было прописано, что РФ — «потенциальный первый враг Украины», велась теоретическая подготовка к войне.

Тогда же глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил начать проверку этих учебников и дать правовую оценку их содержимому в рамках расследования уголовных дел о событиях в Донбассе. Отмечалось, что украинские власти «планомерно и целенаправленно» вели работу на этом направлении.

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Комментируя планы украинского Минобрнауки, политолог Руслан Бальбек назвал варварством борьбу с мировой литературой, куда входят произведения русских писателей.

«Им не нравится, что Толстой воспевает русские войска? А разве украинцы не воевали с Наполеоном?» — задался вопросом собеседник RT.

Вместе с тем он отметил, что вопросы содержания образовательной программы на территории Украины в новом учебном году остаются открытыми.

«Но не на всей Украине, некоторые области в новом учебном году гарантированно избавятся от русофобии в образовании, и процесс этот уже необратим», — сказал политолог.

В свою очередь, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова отметила, что сейчас Украина сделала выбор в пользу «местечковой, провинциальной культуры» вместо большой культуры, частью которой страна была прежде.

Она отметила, что подобный подход заметен на примере отношения Киева к русскоязычному населению: русский народ был объявлен «некоренным» в юридической плоскости, а параллельные процессы шли в сфере культуры.

«Сначала говорится, что русская литература — это нечто чужеродное, а потом она изымается из общего контекста. Они стали ещё на шаг ближе к цели отмены русской культуры. Если проводить такую логику, понятно, почему они отменяли русских людей в Донбассе — потому что не считают их своими», — сказала Федосова.

По мнению эксперта, со временем люди начнут осознавать системные ошибки в формировании искажённого сознания во всех плоскостях: в образовании, в политике, в истории, в культуре.

«Всё это ведёт к деградации общества. Это яркий пример культурного геноцида против русской культуры. Страдает от этого в первую очередь народ Украины. Который будет не способен создавать великое, который будет не способен мыслить системно, иметь объёмное многомерное мировоззрение, богатое образование», — заключила Федосова.