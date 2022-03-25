Путин напомнил об уничтожении неугодной литературы нацистами в Германии

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин прокомментировал запрет русских писателей и книг на Западе.
Путин напомнил об уничтожении неугодной литературы нацистами в Германии
  • AFP
  • © Mikhail KLIMENTYEV / SPUTNIK

«Из концертных афиш вымарывают Чайковского, Шостаковича, Рахманинова. Так запрещаются русские писатели и их книги. В последний раз такую массовую кампанию по уничтожению неугодной литературы почти 90 лет назад проводили нацисты в Германии», — сказал он в ходе встречи с лауреатами премий президента для молодых деятелей культуры.

По его словам, представить подобное в России невозможно.

«Застрахованы мы от этого во многом благодаря отечественной культуре. Она для нас неотделима от Родины, от России, где нет места этнической нетерпимости», — сказал Путин.

Он добавил, что культурное многообразие — гордость общества.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить