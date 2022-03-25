Путин напомнил об уничтожении неугодной литературы нацистами в Германии
- AFP
- © Mikhail KLIMENTYEV / SPUTNIK
«Из концертных афиш вымарывают Чайковского, Шостаковича, Рахманинова. Так запрещаются русские писатели и их книги. В последний раз такую массовую кампанию по уничтожению неугодной литературы почти 90 лет назад проводили нацисты в Германии», — сказал он в ходе встречи с лауреатами премий президента для молодых деятелей культуры.
По его словам, представить подобное в России невозможно.
«Застрахованы мы от этого во многом благодаря отечественной культуре. Она для нас неотделима от Родины, от России, где нет места этнической нетерпимости», — сказал Путин.
Он добавил, что культурное многообразие — гордость общества.