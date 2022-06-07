В Минобразования Украины заявили, что из школьной программы исключат «Войну и мир»

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Заместитель министра образования Украины Андрей Витренко заявил, что из школьной программы уберут роман Льва Толстого «Война и мир».
В Минобразования Украины заявили, что из школьной программы исключат «Войну и мир»
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«Из зарубежной литературы будут исключены полностью все эти… Ну, например, «Война и мир», такого на Украине уже изучать не будут», — сказал чиновник в эфире телеканала «Украина 24». Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, будут исключены и другие произведения, воспевающие русские войска.

Ранее стало известно, что Минкультуры Украины намерено исключить из библиотек «пропагандистскую русскую литературу».

Отмечается, что изъятую литературу планируют заменить «качественной украиноязычной литературой и книгами украинских издательств».

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