Минкультуры Украины намерено исключить из библиотек «пропагандистскую русскую литературу»

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Министерство культуры и информационной политики Украины разработало рекомендации, в соответствии с которыми из библиотечных фондов будет изыматься «пропагандистская русская литература».
Минкультуры Украины намерено исключить из библиотек «пропагандистскую русскую литературу»
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«Министерство культуры и информационной политики Украины работает над исключением пропагандистской русской литературы из украинских библиотечных фондов», — приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что изъятую литературу планируют заменить «качественной украиноязычной литературой и книгами украинских издательств».

Ранее в Минобороны России сообщили, что украинские боевики территориальной обороны в Николаеве проводят карательные рейды для проверки местных жителей на наличие у них «признаков пророссийских взглядов и фактов передачи какой-либо информации» российским военнослужащим и силам республик Донбасса.

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