Минобороны: в Николаеве проводят рейды для проверки жителей на пророссийские взгляды

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Украинские боевики территориальной обороны в Николаеве проводят карательные рейды для проверки местных жителей на наличие у них «признаков пророссийских взглядов и фактов передачи какой-либо информации» российским военнослужащим и силам республик Донбасса. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

«Поводом для малейшего подозрения являются обнаруженные в телефонах истории звонков и смс-сообщения на российские номера, переписки в различных мессенджерах с осуждением действующей украинской власти, подписки в социальных сетях на российские каналы, а также установленное на смартфонах приложение Telegram», — сказал он.

Подозреваемых «задерживают и подвергают пыткам», а также угрожают передачей в СБУ и «физической расправой над родственниками», пояснил Мизинцев.

При этом десятки задержанных «в свои дома так и не вернулись», об их судьбах ничего не известно, подчеркнули в центре управления обороной.

Также Михаил Мизинцев сообщил, что киевские власти готовят провокацию с массовым уничтожением мирных жителей для дальнейшего обвинения армии России: в Харьковской области ВСУ установили артиллерийские орудия для удара в ходе эвакуации мирного населения по организованному украинской стороной гуманитарному коридору из Харькова.

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