Минобороны России: Киев готовит провокацию с артобстрелом людей, эвакуируемых из Харькова
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Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Российской стороной достоверно установлено, что эту чудовищную кровавую акцию неонацисты планируют осуществить в ближайшее время», — сказал он.
Также Мизинцев сообщил, что украинские военные заминировали дамбу Николаевского водохранилища в городе Марганец Днепропетровской области с целью последующего взрыва и обвинения российской стороны.