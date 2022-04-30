Минобороны России: Киев готовит провокацию с артобстрелом людей, эвакуируемых из Харькова

Киевские власти готовят провокацию с массовым уничтожением мирных жителей для дальнейшего обвинения армии России. Вблизи Цуповки в Харьковской области ВСУ установили артиллерийские орудия для удара в ходе эвакуации мирного населения по организованному украинской стороной гуманитарному коридору из Харькова в западном направлении.

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© John Moore