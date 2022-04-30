Минобороны России: Киев готовит провокацию с артобстрелом людей, эвакуируемых из Харькова

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Киевские власти готовят провокацию с массовым уничтожением мирных жителей для дальнейшего обвинения армии России. Вблизи Цуповки в Харьковской области ВСУ установили артиллерийские орудия для удара в ходе эвакуации мирного населения по организованному украинской стороной гуманитарному коридору из Харькова в западном направлении.
Минобороны России: Киев готовит провокацию с артобстрелом людей, эвакуируемых из Харькова
  • Gettyimages.ru
  • © John Moore

Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Российской стороной достоверно установлено, что эту чудовищную кровавую акцию неонацисты планируют осуществить в ближайшее время», — сказал он.

Также Мизинцев сообщил, что украинские военные заминировали дамбу Николаевского водохранилища в городе Марганец Днепропетровской области с целью последующего взрыва и обвинения российской стороны.

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