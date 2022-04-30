Минобороны: украинские националисты заминировали дамбу в Днепропетровской области

Украинские военные заминировали дамбу Николаевского водохранилища в городе Марганец Днепропетровской области с целью последующего взрыва и обвинения российской стороны. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В городе Марганец Днепропетровской области боевиками украинских вооружённых формирований заминирована дамба Николаевского водохранилища, которую националисты сами же планируют взорвать, обвинив в этом «якобы наступающие подразделения российских войск», — заявил Мизинцев.

Он также предупредил, что в случае подрыва дамбы в зоне возможного затопления могут оказаться город Марганец и ряд прилегающих населённых пунктов с общей численностью населения более 45 тыс. человек.

Ранее стало известно, что бойцы нацбатальонов Украины заминировали дамбу Карловского водохранилища в ДНР.