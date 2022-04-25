МО России: украинские националисты заминировали дамбу Карловского водохранилища

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Бойцы нацбатальонов Украины заминировали дамбу Карловского водохранилища в ДНР, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
МО России: украинские националисты заминировали дамбу Карловского водохранилища
  • РИА Новости

«В населённом пункте Карловка Донецкой народной республики националистические батальоны заминировали дамбу Карловского водохранилища», — сказал Мизинцев на брифинге.

По его словам, в случае подрыва в зоне затопления будут находиться шесть населённых пунктов, в которых живут более 10 тыс. человек.

Ранее Следственный комитет России возбудил дело из-за минирования Вооружёнными силами Украины 45 км прибрежной полосы Азовского моря в ДНР.

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