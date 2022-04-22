СК России возбудил дело из-за минирования ВСУ прибрежной полосы Азовского моря
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК России.
Отмечается, что дело возбуждено против военнослужащих 91-го движимого отряда заграждения ВСУ по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов).
Военные следователи допрашивают участников уголовного судопроизводства и принимают меры для установления лиц, причастных к совершению преступления.
Кроме того, проводится работа по разминированию.
Ранее СК выявил следы преступлений ВСУ против мирных жителей при осмотре больницы Мариуполя.