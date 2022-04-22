СК России возбудил дело из-за минирования ВСУ прибрежной полосы Азовского моря

Следственный комитет России возбудил дело из-за минирования Вооружёнными силами Украины 45 км прибрежной полосы Азовского моря в Донецкой Народной Республике.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК России.

Отмечается, что дело возбуждено против военнослужащих 91-го движимого отряда заграждения ВСУ по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов).

Военные следователи допрашивают участников уголовного судопроизводства и принимают меры для установления лиц, причастных к совершению преступления.

Кроме того, проводится работа по разминированию.

Ранее СК выявил следы преступлений ВСУ против мирных жителей при осмотре больницы Мариуполя.