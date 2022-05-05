Член ОП Данюк осудил планы Киева исключить из библиотек «пропагандистскую русскую литературу»

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT разработку Министерством культуры и информационной политики Украины рекомендаций, в соответствии с которыми из библиотечных фондов будет изыматься «пропагандистская русская литература».

«Такой подход в большей степени похож на антиутопии, о которых писали мировые классики, где жгли книги. Украинский подход — запретить всё русское, всех русских писателей, запретить не только общее советское прошлое, но и русский язык как таковой — на мой взгляд, это попытка культурного геноцида», — подчеркнул Данюк.

По его словам, представляется странным, что такие вопиющие нарушения прав человека игнорируются Западом и международными правозащитными организациями.

Ранее стало известно, что Минкультуры Украины намерено исключить из библиотек «пропагандистскую русскую литературу».

Отмечается, что изъятую литературу планируют заменить «качественной украиноязычной литературой и книгами украинских издательств».