В школах Николаева планируют с 1 сентября запретить использование русского языка

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Член исполкома Николаевского горсовета Екатерина Стоколяс заявила, что в школах Николаева с 1 сентября вводится запрет на использование русского языка.
В школах Николаева планируют с 1 сентября запретить использование русского языка
  • РИА Новости

«Вчера исполкомом проголосовали за запрет на использование русского языка в учреждениях общего среднего образования города Николаева. С 1 сентября никаких факультативов, курсов, младших классов с русским языком обучения и оформления образовательной среды», — написала она в своём аккаунте в соцсетях, её слова приводит ТАСС.

Ранее мэр украинского Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в городе запретили публичное исполнение песен на русском языке.

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