В школах Николаева планируют с 1 сентября запретить использование русского языка
- РИА Новости
«Вчера исполкомом проголосовали за запрет на использование русского языка в учреждениях общего среднего образования города Николаева. С 1 сентября никаких факультативов, курсов, младших классов с русским языком обучения и оформления образовательной среды», — написала она в своём аккаунте в соцсетях, её слова приводит ТАСС.
Ранее мэр украинского Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в городе запретили публичное исполнение песен на русском языке.