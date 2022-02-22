«Фактически убивалась память»: как проходила декоммунизация на Украине

Эксперты считают массовый снос советских памятников и переименование связанных с прошлым топонимов на Украине последствием фальсификации истории. Накануне тему декоммунизации в своём обращении затронул Владимир Путин. По мнению экспертов, снося памятники, Киев фактически борется не с советским наследием, а с Россией.

Президент России Владимир Путин 21 февраля выступил с обращением о ситуации в Донбассе и напомнил, что советская Украина возникла в результате большевистской политики.

«Владимир Ильич Ленин её автор и архитектор. Это целиком и полностью подтверждается архивными документами, включая жёсткие ленинские директивы по Донбассу, который буквально втиснули в состав Украины. А сейчас «благодарные потомки» посносили на Украине памятники Ленину. Это у них декоммунизацией называется», — заявил он.

Снос и переименование

Напомним, массовый снос памятников, связанных с советским прошлым, официально начался после 9 апреля 2015 года, когда Верховная рада приняла пакет законов о декоммунизации. Однако по факту сносить монументы начали ещё со времён «евромайдана». Так, например, 8 декабря 2013 года в Киеве был уничтожен памятник Владимиру Ленину. Протестующие стянули изваяние с постамента при помощи троса, затем разбили его кувалдами, а обломки увезли. К слову, позже фрагменты разрушенного памятника продавались как сувениры, в том числе через интернет.

В конце 2020 года украинские власти объявили об обнаружении и сносе последних двух учтённых памятников Владимиру Ленину. Всего за это время было демонтировано почти 2,5 тыс. монументов, связанных с советским прошлым, из них более 1,5 тыс. были посвящены вождю мирового пролетариата.

«Элементом советской агитации и пропаганды» на Украине посчитали даже жившего за полтора века до образования СССР полководца Александра Суворова. Памятник ему изначально находился в Киеве перед зданием Суворовского училища, затем его переместили за задний двор, потом отправили в Полтаву, в Музей тяжёлой бомбардировочной авиации, откуда он был демонтирован в начале февраля 2022 года.

Широкий общественный резонанс вызвал снос Монумента боевой славы во Львове в июле 2021 года под предлогом его аварийного состояния. «Работы по его сносу, начавшиеся ещё в 2018 году, привели к демонтажу не только статуи советского солдата, но и памятника львовской Родины-матери, который был перемещён в музей «Территория террора». В дальнейших планах местных властей — демонтаж масштабной копии ордена Отечественной войны, являющейся центральным элементом мемориала-захоронения «Марсово поле» во Львове», — заявлял тогда заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов.

Не меньший масштаб приобрела и кампания по смене названий, связанных с советским прошлым. Так, Днепропетровск, названный в честь одного из руководителей УССР Григория Петровского, был переименован в Днепр, Дзержинск — в Торецк, а Днепродзержинск — в Каменское, Кировоград — в Кропивницкий.

При этом если досоветское название также было связано с Россией, то его возврата старались избегать: например, Днепропетровск до 1926 года был Екатеринославом, но историческое имя ему не вернули.

Переименование киевских топонимов также было связано с большими скандалами. Так, в 2016 году Московская площадь сменила название на Демеевскую, а Московский проспект стал проспектом Бандеры. Окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании и вернул проспекту право называться Московским, однако в апреле 2021 года апелляционный суд отменил его решение и признал переименование законным. Это решение узаконило не только переименование Московского проспекта в проспект Бандеры, но и переименование улиц Баумана, Кутузова и Суворова.

Кроме того, с 2018 года в рамках декоммунизации станция киевского метро «Петровка», названная в честь деятеля КПСС Григория Петровского, стала «Почайной», а линия метро «Куренёвско-Красноармейская» превратилась в «Оболонско-Теремковскую».

По мнению ведущего научного сотрудника Российского института стратегических исследований Олега Неменского, одна из проблем сегодняшней Украины в том, что народ подвергся серьёзной фальсификации истории. «Настоящую историю им заменили различными сказками про то, как они Чёрное море выкопали, что они самый древний народ на земле и всё прочее. Когда нынешние украинцы сносили памятники Ленину, абсолютно не знали, что ему памятники нужно ставить с утра до вечера, потому что страна создана Лениным, который присоединил восточные территории, в том числе и Донбасс», — отмечает эксперт.

Происходящее сейчас в Донбассе Олег Неменский называет проявлением исторической справедливости: «Это исконно русские территории, которые никогда не принадлежали ни Украине, ни каким-либо казаческим объединениям».

Снос памятников и переименование топонимов эксперт считает борьбой не с коммунистическим наследием, а с Россией. «Целые города, улицы, памятники, которые имели отношение к истории Российской империи, были переименованы. Фактически убивалась память о том, кто всё это построил, кто создал страну», — добавляет он.