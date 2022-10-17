США намерены «укрепить связи» с Японией в сфере безопасности и культуры

Соединённые Штаты планируют выделить средства на «укрепление связей» с Японией. Как следует из гранта, с которым ознакомился RT, речь идёт о работе в том числе по таким направлениям, как культура и безопасность.

«Отдел по связям с общественностью посольства США в Токио принимает предложения по программам, направленным на укрепление культурных связей между США и Японией посредством мероприятий по культурному взаимодействию и обмену, которые подчёркивают общие ценности и способствуют двустороннему сотрудничеству», — отмечается в тексте.

Как уточняет американская сторона, приоритетными темами в рамках инициативы должны стать укрепление американо-японского альянса в области безопасности, повышение прозрачности и эффективности управления, укрепление «демократических процессов», противодействие «дезинформации».

Соответствующая работа может вестись в форматах дискуссий, мастер-классов, программ обмена и выставок. Все предложения должны включать «американский культурный элемент» и подразумевать сотрудничество с американскими экспертами и учреждениями, говорится в документе.

Предполагается, что программа должна оказать воздействие на представителей региональных СМИ, неправительственных организаций, лидеров в сфере образования и культуры — они могут стать и грантополучателями.

Размер финансирования каждой программы может варьироваться в пределах от $10 тыс. до $100 тыс.

В январе сообщалось о намерении Госдепартамента США профинансировать инициативы, которые будут продвигать американскую культуру и ценности среди жителей Сербии. На эти цели ведомство планировало выделить до $400 тыс.

Соединённые Штаты на протяжении многих лет реализуют подобные проекты в ряде государств. По мнению экспертов, такая политика предполагает вмешательство во внутренние дела тех стран, где она проводится.