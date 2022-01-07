США выделят грант на продвижение американских ценностей в Сербии

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Юлия Гуреева
Госдепартамент США планирует профинансировать проекты, которые будут продвигать американскую культуру и ценности среди жителей Сербии. Для этой цели ведомство выделит до $400 тыс. С заявкой ознакомился RT.
США выделят грант на продвижение американских ценностей в Сербии
  • В центре Белграда
  • Legion-Media

Как отмечается в документе, претендующие на получение гранта проекты должны соответствовать основным целям посольства США в Белграде.

«К ним относится укрепление сербско-американских отношений и объяснение сербской аудитории аспектов культуры, общества, ценностей и политики США», — говорится в заявке.

Также все проекты должны включать в себя «американский элемент», например партнёрство с организациями из США или приглашение американского эксперта, уточнили в Госдепе. Мероприятия в рамках инициативы могут быть проведены в форме конкурсов, летних лагерей, семинаров, конференций, фестивалей и так далее.

В документе подчёркивается, что посольство США стремится поддерживать проекты, стратегически ориентированные на аудиторию, которая окажет наибольшее влияние и сможет способствовать «наиболее позитивным изменениям» в сербском обществе.

Кроме того, в заявке сообщается, что дипведомство сотрудничает с властями Сербии и гражданским обществом по ряду направлений, в том числе по вопросу укрепления демократии. Эта деятельность, по мнению американской стороны, поможет Белграду «продвинуться на пути к заявленной цели — членству в Евросоюзе».

Ранее Агентство США по международному развитию (USAID) заявило о намерении предоставить $6 млн на программу по «поддержке» маргинализированных групп Сербии.

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