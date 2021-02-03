США намерены укрепить альянс с Японией

Соединённые Штаты планируют укрепить многостороннее сотрудничество с Японией, в том числе в области безопасности Индо-Тихоокеанского региона. Об этом говорится в опубликованном Госдепом США уведомлении к будущему контракту, с которым ознакомился RT.

«Отдел по связям с общественностью посольства США в Токио объявляет открытый конкурс для организаций на подачу заявок на проведение семинаров и/или обменов по вопросам региональной безопасности, гражданского общества и многостороннего сотрудничества в целях укрепления американо-японского альянса и обеспечения стабильности и процветания Индо-Тихоокеанского региона», — уточняется в документе.

Курировать ход инициативы будет посольство США в Токио.

Среди приоритетных тем для потенциальных подрядчиков — обеспечение морской безопасности, экономического процветания, развитие гражданского общества, а также оказание помощи в случае стихийных бедствий.

Для реализации проекта Госдеп США планирует выделить до $70 тыс.

В июле прошлого года сообщалось, что в Японии была опубликована новая редакция Белой книги — доклада, посвящённого вопросам обороны государства.

Так, помимо прочего, в документе говорилось, что ключевую роль в вопросах обеспечения безопасности страны Япония отводит оборонному альянсу с Соединёнными Штатами.