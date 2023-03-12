ЕК выделит €9,2 млн на «укрепление потенциала» гражданского общества в Грузии

Еврокомиссия планирует укрепить роль представителей гражданского общества Грузии в вопросах управления страной. Для этого ЕК предоставит грант в размере €9,2 млн. Как отмечается в документе, с которым ознакомился RT, проект должен среди прочего поддержать проведение «справедливых выборов» и способствовать интеграции страны в Евросоюз.

«Глобальная цель данного конкурса предложений — усиление роли и потенциала гражданского общества как субъекта управления Грузией», — говорится в документе.

В Еврокомиссии подчеркнули, что гражданское общество с расширенными правами и возможностями — это ключевой компонент «справедливой, равноправной и демократической системы».

В ЕК рассчитывают, что мероприятия в рамках нового проекта будут содействовать формированию «благоприятной избирательной среды» и поддержке «свободных и справедливых выборов» в Грузии.

Помимо этого, ожидается, что инициатива повысит значимость организаций гражданского общества в вопросах мониторинга и реализации реформ госуправления, децентрализации и государственной подотчётности в Грузии.

Ещё одно приоритетное направление проекта связано с интеграцией страны в Евросоюз. Так, предполагается поощрять гражданскую активность и «демократический надзор» на пути вступления Грузии в европейское объединение.

«Укрепление потенциала организаций гражданского общества, научных кругов, аналитических центров и независимых СМИ для поддержки Грузии на пути к интеграции в ЕС», — отмечается в документе.

В Грузии 7 марта начались акции протеста в связи с законопроектом об иноагентах, который рассматривал парламент страны. Документ не прошёл голосование во втором чтении, однако позже участники протестов потребовали отставки правительства и проведения досрочных парламентских выборов.

По мнению главы МИД России Сергея Лаврова, события в Грузии напоминают киевский «майдан». Недовольство законопроектом было лишь поводом для того, чтобы начать попытку силовой смены власти, считает он.