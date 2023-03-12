ЕК выделит €9,2 млн на «укрепление потенциала» гражданского общества в Грузии
- AP
«Глобальная цель данного конкурса предложений — усиление роли и потенциала гражданского общества как субъекта управления Грузией», — говорится в документе.
В Еврокомиссии подчеркнули, что гражданское общество с расширенными правами и возможностями — это ключевой компонент «справедливой, равноправной и демократической системы».
В ЕК рассчитывают, что мероприятия в рамках нового проекта будут содействовать формированию «благоприятной избирательной среды» и поддержке «свободных и справедливых выборов» в Грузии.
Помимо этого, ожидается, что инициатива повысит значимость организаций гражданского общества в вопросах мониторинга и реализации реформ госуправления, децентрализации и государственной подотчётности в Грузии.
Ещё одно приоритетное направление проекта связано с интеграцией страны в Евросоюз. Так, предполагается поощрять гражданскую активность и «демократический надзор» на пути вступления Грузии в европейское объединение.
«Укрепление потенциала организаций гражданского общества, научных кругов, аналитических центров и независимых СМИ для поддержки Грузии на пути к интеграции в ЕС», — отмечается в документе.
В Грузии 7 марта начались акции протеста в связи с законопроектом об иноагентах, который рассматривал парламент страны. Документ не прошёл голосование во втором чтении, однако позже участники протестов потребовали отставки правительства и проведения досрочных парламентских выборов.
По мнению главы МИД России Сергея Лаврова, события в Грузии напоминают киевский «майдан». Недовольство законопроектом было лишь поводом для того, чтобы начать попытку силовой смены власти, считает он.