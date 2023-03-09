«Не причина, а повод для протестов»: эксперты — о грузинских законопроектах об иноагентах и беспорядках в Тбилиси

В Грузии продолжается противостояние власти и оппозиции из-за закона об иноагентах, который ранее попытался принять парламент страны. Документ предусматривал создание реестра неправительственных организаций и СМИ, бюджет которых более чем на 20% формируется из иностранных средств. Против принятия такого закона выступила грузинская оппозиция, которая организовала в Тбилиси многотысячные акции протеста. На Западе также раскритиковали законопроект, который в итоге был отозван. Однако оппозиция заявила о намерении продолжать протесты. RT обсудил с экспертами причины и возможные последствия политического обострения в Грузии.

В последние дни в Грузии обострилось противостояние власти и оппозиции. Поводом послужила попытка парламентского большинства принять закон об иноагентах, предусматривающий создание реестра неправительственных организаций (НПО) и СМИ, бюджет которых более чем на 20% состоит из иностранных средств.

В феврале два варианта этого законопроекта были зарегистрированы в парламенте страны по инициативе депутатов общественного движения «Сила народа», которое наряду с правящей партией «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» входит в парламентское большинство.

Одна из версий документа представляет собой копию аналогичного американского закона о регистрации иностранных агентов, а вторая была разработана грузинскими специалистами.

В более мягкой, «грузинской» версии иностранным агентом может быть признано лишь юридическое лицо, а за несоблюдение закона предусмотрен штраф. В «американском» варианте действие закона распространяется также на физические лица, а его нарушителям может грозить уголовное наказание.

Обе версии документа вызвали острое недовольство как на Западе, так и у грузинской оппозиции. Против закона выступила и президент страны Саломе Зурабишвили. Противники принятия документа называют его «пророссийским», так как в РФ также есть закон об иноагентах. По их мнению, принятие закона может помешать Грузии вступить в ЕС.

Депутаты на заседании парламента Грузии

РИА Новости

В итоге 7 марта парламент страны принял в первом чтении «грузинскую» версию законопроекта, однако под давлением организованных оппозицией протестов, которые две ночи подряд перерастали в столкновения с полицией в центре Тбилиси, 9 марта правящая партия объявила об отзыве документа. Несмотря на это, оппозиция намерена продолжить демонстрации.

В беседе с RT эксперты оценили грузинский законопроект об иноагентах и выразили мнение, какую роль в обострении ситуации в республике сыграл Запад.

— Причиной протестов в Грузии стал закон об иноагентах, который попытался принять грузинский парламент. Почему он вызвал такую реакцию?

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Эксперт по Южному Кавказу Андрей Арешев

— Я бы сказал, что закон об иноагентах — не причина протестов, а повод. В Грузии массовые протесты по различным формальным поводам — это вполне обычное явление. Я полагаю, что здесь речь идёт о стремлении Запада подорвать политическую стабильность в стране и по возможности сместить правительство, сформированное партией «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Либо подвинуть его в нужную сторону. Ни для кого не секрет, что нынешняя прагматичная позиция грузинских властей по поводу российской спецоперации вызывает сильное недовольство у западных кураторов и посольств в Грузии, а также оппозиции.

Подобных протестов стоило ожидать рано или поздно. Конкретный повод при этом не так уж и важен. Важно разогреть страсти, запустить деструктивные процессы и оказывать максимальное давление на грузинские власти, чтобы поставить их в безвыходное положение. Таким образом правительство пытаются заставить присоединиться к антироссийским санкциям либо уйти.

— В чём суть законопроекта об иностранных агентах в Грузии и чем он отличается от аналогичных законов в России и США?

Политолог Андрей Суздальцев

— Принципиально он ничем не отличается от аналогичных законов в РФ и США. Они касаются финансирования неправительственных организаций и структур со стороны внешних сил. Однако в США, в отличие от России и от принятого в первом чтении грузинского документа, за нарушение этого закона можно попасть в тюрьму.

Грузинская правящая партия хотела использовать этот закон для того, чтобы снизить давление на Грузию со стороны Запада, НАТО и Украины, которых не устраивает позиция грузинских властей по поводу российской спецоперации. Ведь правительство Грузии не присоединилось к санкциям против России, сохранило торгово-экономические отношения с нашей страной и отказалось от военной помощи Украине. Западу это не нравится.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили

РИА Новости

Андрей Арешев

— Такой закон есть во многих странах. Он есть и в Соединённых Штатах, и в России. Для Грузии он актуален. Он затрагивает достаточно серьёзную группу людей, которые связаны с так называемыми неправительственными организациями. Вполне понятно, что они крайне чувствительны к этому вопросу и готовы выйти по первому зову на протесты, если сочтут, что для них и их вольготной деятельности существует хотя бы какая-то эфемерная опасность.

— Много ли в Грузии организаций, которые подпадают под определение «иноагент»?

Заведующий Центром постсоветских исследований Института экономики РАН Леонид Вардомский

— Таких иноагентов очень много в Грузии: пресса, телевидение — все находятся под контролем Запада. Законопроект должен был сделать более прозрачными расходы и доходы неправительственных организаций. Но эти НПО не хотят, чтобы их деятельность контролировали. В этом суть конфликта.

— Как вы думаете, кто может стоять за протестами в Грузии и кому они выгодны?

Андрей Суздальцев

— Нынешнее руководство в стране можно назвать легитимным — оно было сформировано в результате выборов. Надо отметить, что оно придерживается антироссийских взглядов. Они кричат, что Абхазия и Южная Осетия оккупированы. У нас фактически нет сейчас с Грузией дипломатических отношений.

В итоге нынешнее прозападное правительство Грузии пытаются сместить такие же прозападные политики. «Хороших» ребят, в понимании Запада, пытаются свергнуть ещё более «хорошие» ребята. Против грузинских властей пытаются использовать методы «евромайдана». Внешние силы, в частности Вашингтон, этого даже не скрывают.

— Какие партии и силы организуют протесты в Грузии? Кто им противостоит и какое между ними соотношение сил?

Леонид Вардомский

— Главную роль в этом играют политические партии, которые находятся на содержании у стран Запада. Напрямую или через НПО — это не важно. Естественно, они будут защищать интересы своих спонсоров, которые расположены вне Грузии. Правящая партия тоже получает какие-то гонорары из-за рубежа, однако она менее радикальна. Полагаю, что позиции власти в Грузии сейчас выглядят сильнее.

— К каким последствиям могут привести протесты в Грузии?

Андрей Суздальцев

— Протесты могут привести к смене правительства в духе украинского «евромайдана». Успех будет зависеть лишь от количества денег, которые в это вложит Запад. Причём будут не только инвестиции в оппозицию, но и попытка купить нынешний правящий режим.

— Смогут ли грузинские власти противостоять возможной попытке переворота? Сделали ли они выводы из событий на Украине?

Леонид Вардомский

— Для «майдана» нужны более веские основания, провокационные действия — расстрелы, кровь. Пока этого нет, власть сдвинуть не удастся. Основных сил оппозиции, которые находятся в Тбилиси, на это не хватит. А большая часть населения не хочет, чтобы её втягивали в войны и противостояния.

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— Законопроект об иноагентах был отозван из парламента Грузии. Поможет ли это урегулировать ситуацию?

Андрей Суздальцев

— Отзыв законопроекта не сможет никак повлиять на развивающиеся события. Это был только повод для протестов. Есть конкретные заказчики этих акций, которые даже не скрывают этого. Их цель — разрыв отношений с Россией.

Сейчас пойдут намёки на то, что сложились идеальные обстоятельства для того, чтобы вернуть военным путём потерянные для Тбилиси регионы — Абхазию и Южную Осетию. Грузию будут толкать на то, чтобы она открыла второй фронт против России на Кавказе, и на то, чтобы она помогла окончательно изолировать от России Армению.

Андрей Арешев

— Могут быть самые разные сценарии. Это зависит от накала протестов и от того, перейдут ли они в более экстремальную фазу. Мы видим, что там бегает достаточно много людей под украинскими флагами, а это свидетельствует о том, что ситуация может радикализироваться. Причём радикализироваться по указке иностранных кукловодов. Мы видим, что Зеленский уже поддержал грузинских протестующих. По большому счёту всё будет зависеть от того, сочтут ли на Западе цели беспорядков достигнутыми или продолжат давить.

Многое будет зависеть от выдержки и хладнокровия грузинского правительства, которое в отношениях с Украиной и Россией придерживается прагматичной позиции. Внешние силы сейчас пытаются добиться обострения отношений между Москвой и Тбилиси, учитывая известные неурегулированные вопросы между двумя странами. Сложно сказать, насколько они будут поднимать градус и насколько далеко пойдут. Сценарии могут быть разные, в том числе и самые жёсткие.